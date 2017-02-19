Enerjiye yerli kömür dopingi

Türkiye'nin enerji stratejisini, 2020'li yıllarda enerji ithal eden ülke konumundan, enerji ihraç eden ülke' konumuna yükseltilmesi hedefinde lokomotif yerli kömür olacak. Yerli kömürden elektrik üretilmesi modelinin ilki olan Çayırhan ihalesininardından Afyonkarahisar Dinar,Afşin Elbistan, Konya Karapınar veTrakya Ergene kömür havzaları için de ihaleler düzenlenecek. Yeni modelle yatırımcıya ÇED ve kamulaştırma gibi bütün izinleri alacak olan hükümet, en ucuz elektriği üretmeyi taahhüt edecek, 7 milyar tonluk linyit rezervini elektriğe dönüştürecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.