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ye dopingi

Enerjiye yerli kömür dopingi
Türkiye'nin stratejisini, 2020'li yıllarda enerji ithal eden ülke konumundan, enerji ihraç eden ülke' konumuna yükseltilmesi hedefinde lokomotif olacak. Yerli kömürden elektrik üretilmesi modelinin ilki olan Çayırhan ihalesinin ardından Afyonkarahisar Dinar, Afşin Elbistan, Konya Karapınar ve Trakya Ergene kömür havzaları için de ihaleler düzenlenecek. Yeni modelle yatırımcıya ÇED ve kamulaştırma gibi bütün izinleri alacak olan hükümet, en ucuz elektriği üretmeyi taahhüt edecek, 7 milyar tonluk linyit rezervini elektriğe dönüştürecek.

BARIŞ ŞİMŞEK
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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