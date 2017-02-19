Emekliye ‘özel’ hizmet

SEÇİM YAPMAK SERBEST
Bu şartları yerine getiren emeklilerin maaşları 1000 liranın altında ise 300 lira 1000 lira ile 2000 lira arasında ise 375 lira 2000 liranın üstünde ise 450 lira promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon kararı alındıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hızla bankalarla protokol imzalamaya başladı. Bu durumda 16 banka ve PTT protokol imzalayarak emeklilere promosyon ödeyeceğini duyurdu. Bankalar bununla da kalmayıp rekabet için ek hizmetleri de devreye soktu. Emeklilerin kendilerinden maaş almasını isteyen bankalar ücretsiz ürünlerden düşük faizlere kadar birçok hizmeti sunuyor. Emekliler bunlara bakıp kendileri için en avantajlı bankayı seçebilecek.
AVANTAJLI YENİ ÜRÜNLER SUNULACAK
Sayıları 12 milyon kişiyi bulan emeklilere toplamda 5 milyar TL'lik promosyon ödenmesi öngörülüyor.
Promosyon ödemesi bir seferde yapılacak.
Emeklilerin maaş alma durumuna göre 1 aydan 3 aya kadar ödemeler gerçekleşecek. Böylece emekli maaşını aldığı 3 sene boyunca değiştiremeyecek.
Emekliler promosyon alacağı bankada hesabı yoksa, yeni bir hesap açacak.
Bankadan kredi kartı veya kredili mevduat hesabı alacak.
Kredi kartını seçen ve kullanan emeklinin kredi kartının üyelik aidatı olmayan ücretsiz bir kredi kartı olması esas olacak.
Emekliler iki faturayı da otomatik ödemeye bağlayacak.
Emekliler maaşlarının tamamını ATM'den çekebilecek.
Başka banka ATM'sinden maaş çeken emekli para ödemeyecek.
Kredi almak istediğinde düşük faiz uygulanacak.
Havale EFT gibi hizmetlerde ücret alınmayacak.
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