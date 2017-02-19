Çarşı pazara kâr yağdı

Yağışların ve soğuk havanın devam etmesi tezgahları da vuruyor. Buna bir de fırsat zamları eklenince vatandaşın cebinden 2-3 kat fazla para çıkmaya başladı. Özellikle marketler 'hava soğuk' bahanesiyle etiketleri sürekli değiştirmeye başladı. Hal çıkışında fasulye 8 salatalık 5 biber 6 liraya yükseldi. Bu fiyatlar marketlerde katlandı. Fasulye 13, biber 15, domates 10, salatalık 9 liraya kadar satılmaya başlandı. Vatandaşlar soğuk havanın etkisini kabul ettiklerini ama bunu bahane ederek ekstra yapılan zamların denetlenmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle Antalya, Mersin gibi bölgelerde seraların soğuk ve yağışlı havalardan etkilenmesi üreticiyi de zora sokuyor. Ürünlerinin tarlada kaldığını belirten üreticiler, "Vatandaş çok pahalıya sebze meyve yiyor ama bunun bize yansıması yok. Tamamen aracılar ve son satıcılar kar ediyor" dediler.



TARLA ÜRÜNÜ UCUZLAR

Uzmanlar ise sera ürünlerinin bir süre daha böyle yüksek fiyatla satılacağını tarla ürünlerinin çıkmasıyla fiyatların düşeceğini belirtiyor. Uzmanlar üretici market fiyatları arasındaki makasın da bir an önce daraltılmasını ve hem üreticinin hem de tüketicinin kazanmasının sağlanmasının gerektiğini söylüyor.