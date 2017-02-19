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300 bin kişinin i devletten

300 bin kişinin primi devletten
Hükümet, 1.5 milyon istihdam hedefi için 12 milyarlık destek öngörürken, da 3.1 milyar kaynak ayıracak. Kurum, bu yıl 300 bin kişiyi işbaşı eğitim programı, 100 bin kişiyi girişimcilik eğitim programı, 100 bin kişiyi de toplum yararına çalışma programından yararlandıracak. İşbaşı eğitim programlarında işçilerin leri devlet tarafından ödenecek.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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