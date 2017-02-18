Trafik sigortasına indirim

Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek, trafik sigortasıprimlerinde yüzde 20 civarındabir düşüş olduğunu belirtti. Şuanda yeni bir model üzerindeçalıştıklarını dile getiren Şimşek,şunları kaydetti: "Trafik sigortasızorunlu bir sigortadır, sizinkarşı tarafa vereceğiniz zararıkarşılamak için düzenlenmiştir.Dolayısıyla arabadan çok aslındaşoförün sigortalandırılmasılazım. Deneyimsiz bir şoföre 'al,sür' diyorsunuz. Şoför odaklı,sürücünün sigortalandığı birsistem çalışılıyor."
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