Yol Durumu
  1. Büyükanne maaşına yeni süre
  2. Yabancı plakaya bedava geçiş yok

na indirim

Trafik sigortasına indirim
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, primlerinde yüzde 20 civarında bir düşüş olduğunu belirtti. Şu anda yeni bir model üzerinde çalıştıklarını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti: "Trafik sigortası zorunlu bir sigortadır, sizin karşı tarafa vereceğiniz zararı karşılamak için düzenlenmiştir. Dolayısıyla arabadan çok aslında şoförün sigortalandırılması lazım. Deneyimsiz bir şoföre 'al, sür' diyorsunuz. Şoför odaklı, sürücünün sigortalandığı bir sistem çalışılıyor."
Etiketler: ,
  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar