Tek tıkla sağlık

Sağlıkta dijital dönüşüm kapsamında, e-Nabız sistemiyle 3.6 milyon vatandaşa tek tıkla hizmet verildi. Bu yılki hedef ise 5 milyon kullanıcıya ulaşılması... e-Nabız, sağlık kuruluşlarından alınan tüm hizmetlere detaylı bir şekilde vatandaşlar tarafından erişilmesini sağlamasının yanı sıra, vatandaşların günlük, saatlik, hatta anlık olarak temel sağlık göstergelerini bizzat kendilerinin kaydedebileceği bir sistem olarak tasarlandı. e-Nabız sayesinde, akıllı cihazlardan alınan tansiyon, şeker gibi ölçüm verileri ile bilekliklerden alınan nabız, adım sayısı gibi veriler sağlık profiline kaydediliyor. Bu bilgiler karşılaştırmalı olarak görüntülenebiliyor.
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