İzmir trafiğini rahatlatacak ihale onaylandı

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu ihalesini IC-Astaldi- Kalyon grubu ortaklığının aldığını belirtti. İhaleye 6 grup ve 13 firmadan teklif geldiğini belirten Arslan, "Bu tekliflerin içinde en kısa süreyi ülkemizden IC, Kalyon İnşaat ve İtalya'dan Astaldi'nin oluşturduğu grup, 9 yıl 10 ay 11 günlük, 3 yıl yapım süresi dahil işletme süresi ile teklif etmişti. 6 grubun da teklifleri teknik olarak incelenip geçerli bulundu. En kısa süreyi vermiş olan IC-Astaldi-Kalyon grubuna dün itibariyle ihale kararını onaylayarak yürürlüğe ve sözleşmeye davet ettik" dedi. Projeyi çok önemsediklerini dile getiren Arslan, Menemen'den sonra 76 kilometrelik hatta ağır trafik sıkışıklığının giderileceğini belirterek, "Önümüzdeki ay temelini atacağız" diye konuştu.