İzmir trafiğini rahatlatacak ihale onaylandı

Ulaştırma BakanıAhmet Arslan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyoluihalesini IC-Astaldi-Kalyon grubu ortaklığınınaldığını belirtti. İhaleye 6grup ve 13 firmadan teklifgeldiğini belirten Arslan, "Butekliflerin içinde en kısa süreyiülkemizden IC, Kalyon İnşaatve İtalya'dan Astaldi'ninoluşturduğu grup, 9 yıl 10 ay11 günlük, 3 yıl yapım süresidahil işletme süresi ile teklifetmişti. 6 grubun da teklifleriteknik olarak incelenip geçerlibulundu. En kısa süreyi vermişolan IC-Astaldi-Kalyon grubunadün itibariyle ihale kararınıonaylayarak yürürlüğe vesözleşmeye davet ettik" dedi.Projeyi çok önemsediklerini dilegetiren Arslan, Menemen'densonra 76 kilometrelik hattaağır trafik sıkışıklığınıngiderileceğini belirterek,"Önümüzdeki ay temeliniatacağız" diye konuştu.
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