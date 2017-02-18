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’e yatırımcı darbesi geldi

Fitch’e yatırımcı darbesi geldi
Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan olumsuz algı operasyonlarının en önemli tetikçilerinden olan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not indirimine bir darbe de Hazine'nin yurt dışı borçlanmasında vuruldu. Son 5 haftada Borsa İstanbul'da 1.1 milyar dolarlık net alım yapan yabancılar, Hazine'nin 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirdiği Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı için düzenlenen ihraca 4 kat talep gösterdi. Ayrıca, ilk ihracı 'in not indirimi öncesinde gerçekleştirilen tahvilin faizi de yarım puan düştü.
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  • 18 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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