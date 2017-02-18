Fitch’e yatırımcı darbesi geldi

Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan olumsuz algı operasyonlarının en önemli tetikçilerinden olan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not indiriminebir darbe de Hazine'nin yurt dışıborçlanmasında vuruldu. Son 5 haftada Borsa İstanbul'da 1.1 milyar dolarlık net alım yapan yabancılar, Hazine'nin 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirdiği Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı için düzenlenen ihraca 4 kat talep gösterdi. Ayrıca, ilk ihracı Fitch'in not indirimi öncesinde gerçekleştirilen tahvilin faizi de yarımpuan düştü.
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