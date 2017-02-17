SGK ödemelerinde e-Devlet kolaylığı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödediği emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımının da aralarında olduğu kalemlerde yaşanan aksaklıklar, e-Devlet aracılığıyla kolayca çözülebilecek. Daha önce dilekçeyle başvuru yapılması nedeniyle kimi zaman 2 ayı bulan geri dönen kurum ödemeleri, e-Devlet üzerinden başvurulması halinde en geç 2-3 gün içinde hesaba yatırılabilecek.