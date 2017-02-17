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ödemelerinde e-Devlet kolaylığı

SGK ödemelerinde e-Devlet kolaylığı
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödediği emekli aylıkları, geçici iş göremezlik parası ile emzirme yardımının da aralarında olduğu kalemlerde yaşanan aksaklıklar, e-Devlet aracılığıyla kolayca çözülebilecek. Daha önce dilekçeyle başvuru yapılması nedeniyle kimi zaman 2 ayı bulan geri dönen kurum ödemeleri, e-Devlet üzerinden başvurulması halinde en geç 2-3 gün içinde hesaba yatırılabilecek.
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