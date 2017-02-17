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Parayı YATırdık

Yüzde 27’i aşan vergi avantajı, yat tutkunlarını harekete geçirdi. Tekne almak isteyenler, İstanbul’daki Boat Show’a akın etti. Hem geçen yıla göre satışlar arttı hem de fuarı 6 günde 40 bini aşkın kişi gezdi

Parayı YATırdık
Vergi teşvikleri, düşük peşinat ve 60 aya varan vadeli satışlar CNR Avrasya Boat Show'a olan ilgiyi artırdı. İstanbul Yeşilköy'de 11 Şubat'ta kapılarını açan fuar, 6 günde yerliyabancı 40 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edildi. DENTUR Başkanı Alparslan Sirkecioğlu, "Vergi teşvikleri ile Türk bayrağı taşımak isteyenler yüzde 27.4'ü bulan vergi yükünden kurtarıldı. Geçen yıla göre fuarda ciddi bir ziyaretçi artışı oldu" dedi. Satışların da geçen yılın üstünde olduğu belirtildi. 19 Şubat'a kadar açık olacak fuarda fiyatları 3 bin lira ile 4 milyon euro arasında değişen 300'ün üzerinde yat sergileniyor. Karada yapılan dünyanın ikinci en büyük tekne ve yat fuarı olan Boat Show'da bu yıl, binin üzerinde marka yer alıyor.



Fuarın en büyük teknesi 25.5 metrelik uzunluğuyla Princess 82 oldu. Princess Teknik Servis Müdürü Recep Akaslan, yata en çok Türkler'in ilgi gösterdiğini belirterek, "Aranan özellikler milletlere göre değişiyor. Türkler mutfağı ve salonu geniş, Ruslar jakuzili, Araplar ise gösterişli yatları tercih ediyor" dedi.

ÖZLEM KAMER TERCANLI
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