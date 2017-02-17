Parayı YATırdık

Yüzde 27’i aşan vergi avantajı, yat tutkunlarını harekete geçirdi. Tekne almak isteyenler, İstanbul’daki Boat Show’a akın etti. Hem geçen yıla göre satışlar arttı hem de fuarı 6 günde 40 bini aşkın kişi gezdi
Vergi teşvikleri,düşük peşinat ve 60aya varan vadeli satışlarCNR Avrasya BoatShow'a olan ilgiyi artırdı.İstanbul Yeşilköy'de11 Şubat'ta kapılarınıaçan fuar, 6 günde yerliyabancı40 binin üzerindekişi tarafından ziyaretedildi. DENTUR BaşkanıAlparslan Sirkecioğlu,"Vergi teşvikleri ile Türkbayrağı taşımak isteyenleryüzde 27.4'ü bulan vergiyükünden kurtarıldı.Geçen yılagörefuardaciddi birziyaretçi artışı oldu"dedi. Satışların da geçenyılın üstünde olduğubelirtildi. 19 Şubat'akadar açık olacak fuardafiyatları 3 bin lira ile 4milyon euro arasındadeğişen 300'ün üzerindeyat sergileniyor. Karadayapılan dünyanın ikinci enbüyük tekne ve yat fuarıolan Boat Show'da bu yıl,binin üzerinde markayer alıyor.
Fuarınen büyük teknesi 25.5 metrelikuzunluğuyla Princess 82 oldu. PrincessTeknik Servis Müdürü Recep Akaslan, yata en çokTürkler'in ilgi gösterdiğini belirterek, "Aranan özelliklermilletlere göre değişiyor. Türkler mutfağı ve salonu geniş,Ruslar jakuzili, Araplar ise gösterişli yatları tercih ediyor" dedi.
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