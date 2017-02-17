İstanbul'da ulaşım hamlesi sürüyor. Şimdi de Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı ve Vezneciler-Sultangazi Metrosu hayata geçiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplantısında, 2 projenin planları oy birliğiyle kabul edildi. 2019'da hizmete alınması planlanan, 800 metrelik Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı, çift yönde saatte 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve Levent-Hisarüstü Metro Hattı ile entegre olacak. Proje tamamlandığında İstanbullular, Hisarüstü'nden 2.5 dakikada Aşiyan sahiline ulaşacak. Hatla Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ulus semtleri, raylı sistemle denize bağlanacak. Fatih, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerini yer altından birleştirecek metro hattına ilişkin proje de 2019 sonrasında hizmete girecek. 15 istasyondan oluşacak 12.3 kilometrelik hatla Vezneciler-Sultangazi arası sadece 19 dakika sürecek.
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