Faizsiz krediye 470 bin başvuru

Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanıFaruk Özlü, KOSGEB'in faizsiz 50 binliralık kredisine başvuranların sayısının500 binlere ulaştığını söyledi. Şartlarıyerine getiren herkese destek vereceklerinibelirten Özlü, "Başvuranların sayısı dün264 bin oldu. Önceden kalan 206 bin var.Şubat'ın 20'sine kadar başvuru alacağız. 27Şubat'tan itibaren verilmeye başlayacakkrediler. Önümüzdeki 1 ay içinde piyasaya10.3 milyar liralık sıcak paranın girmesinesebep olacak bir çalışma" dedi
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