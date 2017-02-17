Faizsiz krediye 470 bin başvuru

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB'in faizsiz 50 bin liralık kredisine başvuranların sayısının 500 binlere ulaştığını söyledi. Şartları yerine getiren herkese destek vereceklerini belirten Özlü, "Başvuranların sayısı dün 264 bin oldu. Önceden kalan 206 bin var. Şubat'ın 20'sine kadar başvuru alacağız. 27 Şubat'tan itibaren verilmeye başlayacak krediler. Önümüzdeki 1 ay içinde piyasaya 10.3 milyar liralık sıcak paranın girmesine sebep olacak bir çalışma" dedi