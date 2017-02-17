Emekliye sürpriz geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıMehmet Müezzinoğlu, promosyon içinemeklilerin neredeyse yüzde 100'ünükapsayacak şekilde 16 banka ve PTTile protokol imzalandığını belirterek,"Emeklilerimize farklı önerilerde bulunanbankalar olacak. Bankaların farklıbonuslar üzerinde çalıştığını duyduk.Bizim belirlediğimiz rakamların üzerinehangi bonusları eklerlerse biz mutluoluruz. Rekabet için üzerine ne getirirlerseemeklilerimize hayırlı olsun. MartNisan Mayıs ayında bu promosyonödenecek" dedi. AHaber'in sorularınıyanıtlayan Müezzinoğlu, bankalarınpromosyonda emeklilere minimum tutarınüzerinde teklifle gidebileceğini, özellikleözel bankaların bu yönde bir çalışmasıolabileceğini söyledi. Bakan Müezzinoğlu,"İstihdam desteklerinin de etkisiyle işsizlik2017 sonunda yüzde 9.5-10.5 aralığınagerileyecek, büyük bir aksilik olmazsaişsizlik yılı tek hanede bitirecek"açıklamasını yaptı.
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