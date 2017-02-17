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ye sürpriz geliyor

Emekliye sürpriz geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, promosyon için lerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsayacak şekilde 16 banka ve PTT ile protokol imzalandığını belirterek, "Emeklilerimize farklı önerilerde bulunan bankalar olacak. Bankaların farklı bonuslar üzerinde çalıştığını duyduk. Bizim belirlediğimiz rakamların üzerine hangi bonusları eklerlerse biz mutlu oluruz. Rekabet için üzerine ne getirirlerse emeklilerimize hayırlı olsun. Mart Nisan Mayıs ayında bu promosyon ödenecek" dedi. AHaber'in sorularını yanıtlayan Müezzinoğlu, bankaların promosyonda emeklilere minimum tutarın üzerinde teklifle gidebileceğini, özellikle özel bankaların bu yönde bir çalışması olabileceğini söyledi. Bakan Müezzinoğlu, "İstihdam desteklerinin de etkisiyle işsizlik 2017 sonunda yüzde 9.5-10.5 aralığına gerileyecek, büyük bir aksilik olmazsa işsizlik yılı tek hanede bitirecek" açıklamasını yaptı.
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