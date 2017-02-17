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  1. Merkez Bankası'ndan kritik TL kararı

ne kadar oldu?

​TCMB'den ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ilişkin yapılan TL duyurusundan sonra da sert düşüş gerçekleşti.

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  • 17 Şubat 2017, Cuma 18:12
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