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maaşına rekor başvuru

Büyükanne maaşına rekor başvuru
10 ilde 6 bin 500 ye verilecek maaşa, kısa sürede rekor başvuru geldi. Bakan Müezzinoğlu, "Büyükanne maaşına 65 bine yaklaşan bir başvuru yaşandı. 19 bin 100 de belirlediğimiz kriterlere uygun olan kişi sayısı var" dedi. Dün akşam itibariyle müracaatların dondurulduğunu anlatan Müezzinoğlu, "Pazartesi itibariyle listeler şekillendirilecek. 1 Mart'ta uygulama başlıyor" diye konuştu.
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