AB kadar güvenliyiz

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Dünya Turizm Forumu'nun açılışını yaptı. Bugün turizm sektöründe bir adım öne çıkmak için başkaları hakkında dedikodu üretenlerin olduğunu belirten Yıldırım, "Oraları güvensiz ilan ederek iş yapmaya çalışanlar var. Şu an her yerde terör oluyor. Terörden korkmak, terörle korkutmak teröristlerin işine yarar. Gururla ve güvenle söylüyorum; Amerika, Avrupa ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir" dedi. 2002'de turist sayısının 13 milyon olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu rakam 40 milyona çıktı. Turizm gelirleri ise 12 milyar dolardan 30 milyar doların üzerine yükseldi. Turizmi sadece ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan bir sektör olarak görmüyoruz" diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, "Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Artık havacılığın merkezi Türkiye'ye kayıyor" dedi.