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15 günde bin 520 konut satıldı

15 günde bin 520 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyası kapsamında 15 günde bin 520 konut satıldı, 1 milyar 350 milyon liralık ciro elde edildi. Firmalar, 31 Mart'a kadar devam edecek kampanya kapsamında belirledikleri satış hedeflerine ilk 15 günde ulaştı. Emlak Konut'un yanı sıra GYODER ve KONUTDER'in de yer aldığı kampanya kapsamında, yüzde 5 peşinat olmak üzere 240 ayda yüzde 0.79 vade farkı, 120 ayda yüzde 0.45 vade farkı uygulanıyor. 60 ayda ise faizsiz ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Kampanya 20 yıl vade ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.
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