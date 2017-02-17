Yol Durumu
  1. Zora düşene 14 bin 110 TL
  2. 10 yılın zirvesi

1.4 milyona iş

İş arayanlar dikkat! İş dünyasından 10 günde 1.4 milyon kişiyi işe alma sözü geldi. Bu fırsattan yararlanmak için İŞKUR’a kayıt yaptırın

1.4 milyona iş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı seferberliği önemli bir fırsat yarattı. İşe alınacak her yeni işçi için aylık 773,47 lira devlet desteği getirilirken, iş dünyası da 10 günde 1.4 milyon istihdam sözü verdi. Ancak işverenlerin bu teşvik için işçileri İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından alması gerekiyor. Bu nedenle iş arayanların İŞKUR'a kaydını yaptırması gerekiyor. Ardından da istihdam sözü veren firmalara başvuruda bulunulabilir. Ayrıca işverenler işçi almak için İŞKUR'a başvuracağından, kurum da bu firmalara yönlendirme yapacak.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar