1.4 milyona iş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği önemli bir fırsat yarattı. İşe alınacak her yeni işçi için aylık 773,47lira devlet desteği getirilirken, iş dünyası da 10günde 1.4 milyon istihdam sözü verdi. Ancak işverenlerin bu teşvik için işçileri İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından alması gerekiyor. Bu nedenle iş arayanların İŞKUR'a kaydını yaptırması gerekiyor. Ardından da istihdam sözü veren firmalara başvuruda bulunulabilir. Ayrıca işverenler işçi almak için İŞKUR'a başvuracağından, kurum da bu firmalara yönlendirme yapacak.
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