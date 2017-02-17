10 yılın zirvesi

Turkcell Grubu, 2016'ın son çeyreğinde yüzde 21.3 artışla 4 milyar lira ciro, yüzde 29.6 artışla 1.4 milyar lira FAVÖK elde ederek, hem gelir hem de FAVÖK'te 2007'den bu yana en yüksek büyüme oranını elde etti. 2016'nın tümünde ise Turkcell'in grup bazında geliri yüzde 11.9 artışla ile 14 milyar lirayı aşarken, FAVÖK yüzde 11.6 büyüyerek 4.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Turkcell Grubu'nun 2016'da proforma net kârı ise yüzde 7.4 artarak 2.5 milyar lira oldu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye'ye güvenerek yaptıkları yatırımların başarı getirdiğini belirterek, "4.5G abonemiz 23 milyona ulaştı. 2007'den bu yana mobil tarafta müşteri bağlılığımız en yüksek seviyelerine ulaştı. Son çeyrekte 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 291 bin net abone kazanımı gerçekleşti" dedi.