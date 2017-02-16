Yüzde 5 vergi indirimi kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesini kabul etti. Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu'nun 121. Maddesi 'Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi' başlığıyla yeniden düzenleniyor. Buna göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanların, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i, ödemelerden indirilecek.