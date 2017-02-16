YÖK’ten şehit ailelerine müjde

Üniversiteyi kazanan şehit eşi veya çocuğu, aynı bölümde olmak kaydıyla istediği başkabir üniversitede eğitimalabilecek. Öğrenci, mezun olduğunda kazandığı üniversitenin diplomasını alacak. YÖK Başkanı YektaSaraç, alınan kararı şöyle anlattı: "Yükseköğretim GenelKurulu'nda, terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, taleplerihalinde 2017-2018 eğitimöğretim döneminden itibarendiledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin karar aldık."
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