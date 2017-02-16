YÖK’ten şehit ailelerine müjde

Üniversiteyi kazanan şehit eşi veya çocuğu, aynı bölümde olmak kaydıyla istediği başka bir üniversitede eğitim alabilecek. Öğrenci, mezun olduğunda kazandığı üniversitenin diplomasını alacak. YÖK Başkanı Yekta Saraç, alınan kararı şöyle anlattı: "Yükseköğretim Genel Kurulu'nda, terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin karar aldık."