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Şoföre faizsiz 50 bin TL

Şoföre faizsiz 50 bin TL
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 'den 1 yıl ödemesiz, 3 yıl vadeli, sıfır faizli 50 bin lira kredi başvurularında son tarihin 20 Şubat olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "KOSGEB kredilerinden taksici, dolmuşçu, otobüsçü ve kamyoncu olarak çalışıp ekmeğini kazanan şoför esnafımız da yararlanabilecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler hemen KOSGEB veri tabanına kayıtlarını yaptırarak başvuruda bulunabilir."
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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