Sebze-meyve yüzde 45 ucuzlayacak

Sebze-meyvede tarla ile tezgah arasındaki yüksek fiyat farkına fren geliyor. Yeniden revize edilecek Hal Yasası ile vatandaş daha ucuz sebze ve meyve yiyebilecek. Sebze ve meyve fiyatları yüzde 45 ucuzlayacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, üretici ile tüketici arasındaki zincirde var olan tüccarlar, komisyoncu ve aracı gibi bir takım insanların sayısını azaltmayı hedeflerini belirtti