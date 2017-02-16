Kamuda 77 bin kişiye iş

Kamuda 77 bin 750 kişiye iş kapısı açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen ataması için düğmeye basmasının ardından; Sağlık ve Adalet bakanlıkları da personel alımları için düğmeye bastı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bu yıl 16 bin 500 sağlık personeli, 13 bin doktor ve 17 bin şirket personeli istihdam edileceğini açıkladı. Akdağ, "Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde 16 bin 500 kişi için anlaşmış durumdayız, 2017 yılı için. 16 bin 500'ün üstüne eklemek istiyorum. Çünkü yeni hastaneler yapıyoruz, yoğun bakımlarımızı düzenliyoruz. 3 bin 900'ünün önümüzdeki ay alım işlemini tamamlayacağız. Kalan kısmını da yıl içerisinde. 16 bin 500 kişinin içinde doktorlar yok. Aşağı yukarı 13 bin doktor istihdam edeceğimizi düşünüyoruz. Tahminen 17 bin civarında da şirket çalışanı istihdam edeceğiz. Sağlık meslek liseleri ve sağlık bölümünden üniversite mezunu var. Üniversite mezunlarına ağırlık vereceğiz" dedi. Adalet Bakanlığı da bu yıl en az 6 bin 250 hakim ve savcı ile 5 bine yakın zabıt katibi ve infaz koruma memuru, mübaşir ve şoför almayı planlıyor.



SEFERBERLİĞE 650 BİN KİŞİLİK KATKI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli istihdam seferberliğine destek yağıyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İstanbul'un istihdam taahhüdü 500 bin kişi. Bunun üzerine ne kadar çıkabilirsek kendimizi o derece başarılı saymış olacağız" dedi. İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş da istihdam seferberliği kapsamında kentte 100 bin ek istihdam yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Kocaeli Sanayi Odası ise 50 bin yeni istihdam planladıklarını duyurdu.