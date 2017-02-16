Kamuda 77 bin kişiye iş

Kamuda 77 bin 750kişiye iş kapısı açıldı. MilliEğitim Bakanlığı'nın 20 binöğretmen ataması için düğmeyebasmasının ardından; Sağlık veAdalet bakanlıkları da personelalımları için düğmeye bastı.Sağlık Bakanı Recep Akdağ,bu yıl 16 bin 500 sağlıkpersoneli, 13 bin doktorve 17 bin şirket personeliistihdam edileceğini açıkladı.Akdağ, "Maliye Bakanlığı ileyaptığımız görüşmelerde 16bin 500 kişi için anlaşmışdurumdayız, 2017 yılıiçin. 16 bin 500'ün üstüneeklemek istiyorum. Çünküyeni hastaneler yapıyoruz, yoğunbakımlarımızı düzenliyoruz. 3 bin900'ünün önümüzdeki ay alımişlemini tamamlayacağız. Kalankısmını da yıl içerisinde. 16 bin 500kişinin içinde doktorlar yok. Aşağıyukarı 13 bin doktor istihdamedeceğimizi düşünüyoruz. Tahminen17 bin civarında da şirketçalışanı istihdam edeceğiz. Sağlıkmeslek liseleri ve sağlık bölümündenüniversite mezunu var. Üniversitemezunlarına ağırlık vereceğiz" dedi.Adalet Bakanlığı da bu yılen az 6 bin 250 hakim ve savcıile 5 bine yakın zabıt katibi veinfaz koruma memuru, mübaşirve şoför almayı planlıyor.
SEFERBERLİĞE 650BİN KİŞİLİK KATKI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli istihdam seferberliğine destek yağıyor. İstanbul Valisi VasipŞahin, "İstanbul'un istihdam taahhüdü 500 bin kişi. Bunun üzerine ne kadar çıkabilirsek kendimizi o derece başarılı saymış olacağız" dedi. İzmir TicaretOdası Başkanı Ekrem Demirtaş da istihdam seferberliği kapsamında kentte 100 bin ek istihdam yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Kocaeli Sanayi Odası ise 50 bin yeni istihdam planladıklarını duyurdu.
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