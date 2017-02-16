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İstihdam sayısı 391 bin arttı

İstihdam sayısı 391 bin arttı
İşsizlik oranı, Kasım'da 1.6 puanlık artışla yüzde 12.1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım 2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 45.8 oldu
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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