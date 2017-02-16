İstihdam sayısı 391 bin arttı

İşsizlik oranı, Kasım'da 1.6 puanlık artışla yüzde 12.1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım 2016 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 45.8 oldu