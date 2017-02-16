İşte çeyrek altının fiyatı!

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Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 145,85 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 239,00 lira, Cumhuriyet altını 976,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 145,85 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ALTIN TÜRLERİ
ALIŞ
SATIŞ
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
145,65
145,85
Cumhuriyet Ata Lira
960,00
976,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)
132,50
136,50
Lira(Tam) Ziynet
938,00
957,00
Yarım Ziynet
469,00
479,00
Çeyrek Ziynet
234,00
239,00
16 Şubat 2017, Perşembe 17:35
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