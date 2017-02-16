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İşte çeyrek ın fiyatı!

da 24 ayar külçe ın gramı günü yüzde 0,93 artışla 145,85 liradan tamamladı.

İşte çeyrek altının fiyatı!
da 24 ayar külçe ın gramı günü yüzde 0,93 artışla 145,85 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta 239,00 lira, Cumhuriyet altını 976,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 145,85 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ALTIN TÜRLERİ ALIŞ SATIŞ
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 145,65 145,85
Cumhuriyet Ata Lira 960,00 976,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 132,50 136,50
Lira(Tam) Ziynet 938,00 957,00
Yarım Ziynet 469,00 479,00
Çeyrek Ziynet 234,00 239,00

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  • 16 Şubat 2017, Perşembe 17:35
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