İŞKUR 92 bin işsizi sevindirdi

İŞKUR, geçen ay 92 bin 425 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Bununla birlikte 123 bin 57 kişi 'İŞKUR etkisi' olarak nitelendirilen kurumun açtığı kurs ve programlar sayesinde iş sahibi oldu. Geçen ay düzenlenen işbaşı eğitim programı, girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarının toplamı 4 bin 213 oldu. 9 bin 848 kişi işbaşı eğitim programlarından, 4 bin 167 kişi mesleki eğitim kurslarından, bin 909 kişi de girişimcilik eğitim programından faydalandı.