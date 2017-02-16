İŞKUR 92 bin işsizi sevindirdi

İŞKUR, geçen ay 92 bin 425kişinin işe yerleşmesine aracılıketti. Bununla birlikte 123bin 57 kişi 'İŞKUR etkisi'olarak nitelendirilen kurumunaçtığı kurs ve programlarsayesinde iş sahibi oldu. Geçenay düzenlenen işbaşı eğitimprogramı, girişimcilik eğitimprogramı ve mesleki eğitimkurslarının toplamı 4 bin 213oldu. 9 bin 848 kişi işbaşı eğitimprogramlarından, 4 bin 167 kişimesleki eğitim kurslarından, bin909 kişi de girişimcilik eğitimprogramından faydalandı.
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