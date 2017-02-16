Emekliye 5 milyar TL

Bakan Müezzinoğlu, 16 banka ile promosyon protokolü imzalandığını belirterek, ‘Bu, emeklilerin maaş aldığı bankaların yüzde 99.5’ini karşılıyor. Mart-Nisan-Mayıs’ta yaklaşık 5 milyar lira ödenecek’ dedi...
Yaklaşık 11.5 milyon emeklipromosyona kavuşuyor. Çalışma veSosyal Güvenlik BakanıMehmet Müezzinoğlu, bugüne kadar 16 banka ile promosyon ödemesine dair protokol imzalandığını, önümüzdeki 3 ayda emeklilere ödemelerin yapılacağını söyledi. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Müezzinoğlu, "Yaklaşık 11.5 milyon emeklimize; Mart-Nisan-Mayıs'ta yaklaşık 5 milyar liralık bir rakam ödenecek" şeklinde konuştu.
OTOMATİK ÖDEME ŞARTI
Şu ana kadar 16 bankayla protokol imzalandığını belirten Müezzinoğlu, "Bu, emeklilerimizin maaş aldığı bankaların yüzde 99.5'ini karşılıyor. Bu durumda promosyonlar ödenecek, geri dönüş yok" dedi. İlgili çalışmaya göre; aylıkların 3 yıl süresinceaynı bankayı kullanarakalınması karşılığında emeklilere 300 ile 450 lira arasında promosyon ödemesi yapılacak. Bin liranın altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin-2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin liranın üzerinde emekli maaşı alanlara 450 lira ödeme yapılacak. Promosyon için emeklilerde aktif 2 adet otomatik ödeme talimatı ile birlikte, kredili mevduat hesabı veya kredi kartı ürünlerinden birisinin olması şartı da aranıyor.
TAZMİNAT, KADROBU YIL TAMAM Bakan Müezzinoğlu, büyükanne maaşı, kıdem tazminatı, taşerona kadro için de önemli açıklamalar yaptı:
- Büyükanne projesiyle 6 bin 500 aileye 10 ilde pilot uygulama yapıyoruz. 46 binin üzerinde müracaat oldu. 11 bin 200, şu anda bizim belirlediğimiz kriterlere uygun aile var elimizde.
- (Kıdem tazminatı) Bunu inşallah referandumdan sonra daha iyi bir noktaya taşıyacağız ve bu yıl inşallah çalışma hayatında en büyük reformumuz bu olacak.
- Taşeron, sözleşmeli veya başka bir isimle çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bir bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz sabretsin, bu sene çözülecek.
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