Boğaz'a dev çıkartma

İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için ihale düzenlendi. 6 firmanın davet edildiği ihalede; Tecnimont Civil Construction SPA, Italfer SPA-Sintagma Srl İş Ortaklığı, Arcadis- Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri İş Ortaklığı ile Yüksel Proje Uluslararası teknik ve mali teklif verdi. İdom ve Su-Yapı Mühendislik ise teşekkür mektubu sundu. İhale komisyonu, teklif veren firmaların dosyalarını incelemek üzere çalışmalarına başladı. Proje bedeli yaklaşık 30 milyon lira olarak belirlenen ve bu yıl için 7 milyon 500 bin lira ödenek ayrılan projenin, yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Alt Yapı Yatırımlar Genel Müdürü Erol Çıtak, "Yap-işletdevret modeli ile ihale edilmesi planlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi kapsamında etüt proje işinde kara, deniz ve Haliç sondajları, jeofizik, jeoteknik, jeolojik araştırmalar, güzergah çalışmaları ön projeleri ve fizibilite etütleri yaptırılacak" dedi.



GÜNDE 6.5 MİLYON KİŞİ GEÇECEK

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde; orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun 2 şeritli yol yer alacak. Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin birinci ayağı İncirli-Söğütlüçeşme arasında uzanan hızlı metro, ikinci ayağı Hasdal Kavşağı'ndan Çamlık Kavşağı'na bağlanan karayolu sisteminden oluşacak. Tünelden günde 6.5 milyon kişi geçecek.



Barış ŞİMŞEK