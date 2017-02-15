Yatırımda 17 ayın zirvesi

Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre; yurt dışında yerleşikler Türkiye'ye 2016 yılında 6milyar 724 milyon dolar tutarında doğrudan yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımın yüzde 30'luk bölümü yılın son ayında yapıldı. Türkiye'ye doğrudan sermaye yatırımı Aralık 2016'da yaklaşık 1 milyar 991 milyon dolar ile son 17ayın zirvesine yükseldi. Aralık 2016'da doğrudan yabancı yatırım bir önceki aya kıyasla yüzde 446 ve 2015'in Aralık ayına göre de yüzde 37.4 artış gösterdi.
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