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da 17 ayın zirvesi

Yatırımda 17 ayın zirvesi
Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgilere göre; yurt dışında yerleşikler Türkiye'ye 2016 yılında 6 milyar 724 milyon dolar tutarında doğrudan gerçekleştirdi. Bu yatırımın yüzde 30'luk bölümü yılın son ayında yapıldı. Türkiye'ye doğrudan sermaye yatırımı Aralık 2016'da yaklaşık 1 milyar 991 milyon dolar ile son 17 ayın zirvesine yükseldi. Aralık 2016'da doğrudan yabancı yatırım bir önceki aya kıyasla yüzde 446 ve 2015'in Aralık ayına göre de yüzde 37.4 artış gösterdi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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