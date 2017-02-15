VakıfBank’tan tahvil takası

VakıfBank, Basel II uyumlu 2022 vadeli tahvillerinden yaklaşık 228 milyon dolar tutarındaki kısmını Basel III uyumlu hale dönüştürdü. Kasım 2027 nihai vadeli ve Kasım 2022 döneminde erken itfa opsiyonuna sahip olan tahvillerin kupon oranı yüzde 8 olarak belirlendi. Bu işlem ile Türk bankacılık sektöründe bir ilke imza attıklarını söyleyen VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, "Takas işlemi ile bankamızın sermaye yapısını, sıfırdan yeni bir tahvil ihracı ile kıyaslandığında, daha düşük bir maliyet ile güçlendirmiş olduk. Yaklaşık 228 milyon dolar tutarındaki takas işlemimizin 2016 yıl sonu Sermaye Yeterlilik Rasyomuz üzerinde 50 baz puanlık pozitif bir etki doğurdu. Büyük projeler başta olmak üzere reel sektöre destek olmaya devam edeceğiz" dedi.