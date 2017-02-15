TL değerlenecek

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, dolar/TL seviyesini etkileyen iç ve dış dinamiklerin 2-3 ay içerisinde netlik kazanmasıyla kurun stabilize olacağını ve Türk Lirası'nın değer kazanacağını söyledi. Ana hissedarları İspanyol BBVA'nın Türkiye'de bulunmaktan memnun olduğunun altını çizen Erbil, "Türkiye'ye inanıyorlar. Büyüyen Türkiye ile büyümeyi istiyorlar. Bunu her defasında söylüyorlar" diye konuştu