Sevgilinin yüzü 'gül'dü

Ocak'ta yağan kar güllerin yüzde 80'ini telef etti, üretici gül fiyatlarını yüzde 50 artırdı. Çiçekçiler ise sevgililere kıyamadı. 14 Şubat Sevgililer Günü hatırına, kârlarından feragat etti, üretici zammını fiyatlara yansıtmadı. Sevgililer geçen yılın fiyatlarından aldıkları gülleri partnerlerine takdim verdi. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "50 yıldır kar yağmayan İzmirimiz'e kar yağdı" diyerek, bundan dolayı seralarda çökme olduğunu, çiçeklerin donduğunu, üretimde ciddi zararların meydana geldiğini belirtti. Kış, "Alış fiyatlarımızda geçen seneki fiyatlara oranla yüzde 50'lik bir artış var ama biz kendi kârlarımızdan feragat ederek, bunu tüketiciye yansıtmama kararı aldık. 20 lira olması gereken gülleri, 5 ile 15 lira arasında fiyatlarla sunduk" dedi.