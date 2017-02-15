Promosyonda 16 banka imza attı

Emeklilere aylıkları karşılığında promosyon verilmesi için imzalar atılmaya devam ediyor. Son olarak yaklaşık 1milyon 340 bin emeklinin aylığını aldığı PTT'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladı. SGK BaşkanıMehmet SelimBağlı, promosyon protokolünü 25 bankanın 16'sıyla imzaladıklarını belirterek, "Diğer 9 bankada gelecektir, protokolleri imzalayacağız. En büyük iş ortağımız olan PTT ile protokolümüzü imzalıyoruz" dedi. Şu ana kadar emeklilerin yüzde 95'ine ulaşmış durumda olduklarını anlatan Bağlı, Emeklilerin promosyon imkanından yararlanması için gerekli teknik alt yapıyı tamamladıklarını vurguladı.
KARGODA % 20 İNDİRİM PTT Genel MüdürüBozgeyik de, emeklilere maaşpromosyonunun yanında PTThizmetlerinden de indirimliyararlanma imkanı sağladıklarınıbildirerek, emeklilerekargoda yüzde 20,e-ticarette yüzde10 ve PTT Bankhavalelerindede yüzde 20'liközel indirimuygulayacaklarınıduyurdu.İlk ödemeleri Mart ayı içindeyapılması planlanan bankapromosyonu kapsamında, binlira altında emekli maaşı alanlara300, bin lira ile 2 bin lira arasındaemekli maaşı ödenenlere 375,2 bin lira üzerinde emekli maaşıalanlara da 450 lira bir seferdeödeme yapılacak
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