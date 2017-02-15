Yol Durumu
  1. Halkbank’tan 2.5 milyar kâr
  2. Akdeniz'de kavga

da 16 banka imza attı

Promosyonda 16 banka imza attı
Emeklilere aylıkları karşılığında verilmesi için imzalar atılmaya devam ediyor. Son olarak yaklaşık 1 milyon 340 bin emeklinin aylığını aldığı PTT'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladı. SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, promosyon protokolünü 25 bankanın 16'sıyla imzaladıklarını belirterek, "Diğer 9 bankada gelecektir, protokolleri imzalayacağız. En büyük iş ortağımız olan PTT ile protokolümüzü imzalıyoruz" dedi. Şu ana kadar in yüzde 95'ine ulaşmış durumda olduklarını anlatan Bağlı, Emeklilerin promosyon imkanından yararlanması için gerekli teknik alt yapıyı tamamladıklarını vurguladı.

KARGODA % 20 İNDİRİM
PTT Genel Müdürü Bozgeyik de, emeklilere maaş promosyonunun yanında PTT hizmetlerinden de indirimli yararlanma imkanı sağladıklarını bildirerek, emeklilere kargoda yüzde 20, e-ticarette yüzde 10 ve PTT Bank havalelerinde de yüzde 20'lik özel indirim uygulayacaklarını duyurdu. İlk ödemeleri Mart ayı içinde yapılması planlanan banka promosyonu kapsamında, bin lira altında emekli maaşı alanlara 300, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı ödenenlere 375, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak
Etiketler: ,
  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar