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Maliye Bakanı Ağbal: Bütçe ocakta 11,4 milyar lira fazla verdi

Maliye Bakanı Ağbal, "Bütçe ocak ayında 11,4 milyar lira fazla verdi. Bütçe yılın ilk ayında güçlü bir performans sergiledi." dedi.

Maliye Bakanı Ağbal: Bütçe ocakta 11,4 milyar lira fazla verdi

, yazılı açıklamasında, ocak ayına ilişkin bütçe rakamlarını değerlendirdi.

Yeni yılın ilk ayında bütçenin güçlü bir performans sergilediğini kaydeden Ağbal, ocakta bütçenin 11,4 milyar lira fazla verdiğini, bu ayda faiz dışı fazlanın da 18 milyar lira olduğunu aktardı.

Ağbal, bütçe giderlerinin de yıl sonu hedefleri ile uyumlu seyrettiğini belirterek, ocak ayında toplam harcamaların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 47,3 milyar lira olduğunu bildirdi.

Faiz hariç giderlerin aynı dönemde yüzde 10,4 artarak 40,8 milyar liraya ulaştığını açıklayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Bütçe gelirleri hem vergi hem de vergi dışı gelirlerin etkisiyle güçlü bir performans sergilemiştir. Ocak ayında bütçe gelirleri yüzde 25,8 artarak 58,8 milyar liraya ulaşmıştır. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 22 yükselerek 48,4 milyar lira, vergi dışı gelirler ise yüzde 47,2 artarak 10,4 milyar lira olmuştur."
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 11:35
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

artık bütçe denk olsun açık maçık yok

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2017 13:47
misafir misafir

Devlet kendi içinde tasarrufa devam etsin. Bütçenin fazla vermeye devam etmesi halinde, devlet vergi oranlarını düşürmek için gerekli imkanı bulur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2017 13:42
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