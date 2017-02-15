



İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki 11 adasına yeni adalar ekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Pendik'e Su Sporları Adası inşa edecek. Pendik Sahili'nde Marina ile Pendik Tersanesi arasında hayata geçirilecek proje, birbiriyle bağlantılı 3 adadan oluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, toplam yüzölçümü 603 bin 500 metrekare olan 3 adacıktan oluşuyor. Adaların toplam kıyı uzunluğu ise 7 bin 460 metreye ulaşacak. Tüm İstanbulluların ve ziyaretçilerinin faydalanacağı ada projesinin dinlence, eğlence ve sportif faaliyetleri bir arada barındırması hedefleniyor.

