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İstanbul'a dev

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik'te 3 yeni ada inşa edecek. Toplam yüzölçümü 603 bin 500 metrekareden oluşacak olan bu adalarda, spor faaliyetleri, dinlenme ve yemek alanları, parklar ve bisiklet parkurları gibi birçok faaliyet alanı yer alacak.



İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki 11 adasına yeni adalar ekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Pendik'e Su Sporları Adası inşa edecek. Pendik Sahili'nde Marina ile Pendik Tersanesi arasında hayata geçirilecek proje, birbiriyle bağlantılı 3 adadan oluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, toplam yüzölçümü 603 bin 500 metrekare olan 3 adacıktan oluşuyor. Adaların toplam kıyı uzunluğu ise 7 bin 460 metreye ulaşacak. Tüm İstanbulluların ve ziyaretçilerinin faydalanacağı nin dinlence, eğlence ve sportif faaliyetleri bir arada barındırması hedefleniyor.

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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 12:08
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