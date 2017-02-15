Halkbank’tan 2.5 milyar kâr

Halkbank 2016 sonuçlarını açıkladı. 2016 yıl sonunda özkaynakları yüzde 9.7 düzeyinde yükselen Halkbank'ın net kârı 2milyar 558 milyon lira oldu. Bankanın 2015 yılı sonuna göre toplam aktifleri yüzde 23.3 artışla 233 milyar 441 milyonlira olurken, toplam kredileri yüzde 23.8 artışla 206 milyar 115 milyon lira oldu. Bankanın toplam mevduatı 150 milyar 263 milyonlira olurken, KOBİ kredilerinin de dahil olduğu toplam ticari kredileri 2015'e göre yüzde 26.8 arttı. Halkbank Genel Müdürü AliFuat Taşkesenlioğlu, "2016'yı hem aktif ve kredilerde hem de mevduatta çift haneli büyümeyle geride bırakıyoruz. Üç KOBİ'den birinin desteğimizden yararlandığı bu yıl da sorumluluklarımızı başarıyla yerine getirmekten memnunuz" diye konuştu.
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