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nin borcuna 5 yıl vade

Çiftçinin borcuna 5 yıl vade
Hükümet, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borcu bulunan 42 bin çiftçinin borçlarının yeniden yapılandırılmasını kararlaştırdı. Yeniden yapılandırma ile yaklaşık 1 milyarlık borcunu 5 yıl vadeli yapılandırabilecek. Gıda Bakanı Faruk Çelik, 31 Aralık itibarıyla faize düşen tarımsal kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını belirterek, "Borcun temerrüde düştüğü tarihten yapılandırılmasına kadar üreticiye yüzde 3 faiz uygulanacak. Öte yandan, tarımsal cari faiz oranının yarısını üretici, yarısını da Hazine Müsteşarlığı karşılayacak" dedi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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