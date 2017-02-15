Bakan Müezzinoğlu taşerona kadro için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, taşeron işçilere kadro düzenlemesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların sürdüğünü söyleyen Müzezzinoğlu, taşeronların bu yıl sonuna kadar kadroya alınacaklarını söyledi.

Mehmet Müezzinoğlu, taşeron kadro son duruma ilişkin şunları söyledi:

"Devlette şuanda birçok alanda birbirinden ayrılmış sınıflarda çalışanlar var. Biz, taşeron veya sözleşmeli veya başka bir isimle çalışan tüm kesimlerin aynı çatı altında değerlendirlmesini arzu ediyoruz. Bir bütüncül yapı oluşturacağız. Çalıştaylarımız devam ediyor. Taşeron kardeşlerimiz bir süre daha sabır göstersinler, bu sene çözülecek."

BÜYÜKANNE MAAŞINA REKOR BAŞVURU

Müezzinoğlu'nun çalışma hayatıyla ilgili diğer açıklamaları şöyle:

"Büyükanne projesinde bin başvuru için bir düşüncemiz varken şuanda elde edilen sayı, kırkaltı binin üzerinde. Bunlarında onbirbin ikiyüzü kriterler uygun. Tabi protokoller imzalandı. Daha sonra bu kriterler daraltılacak mı, farklı bir düzenleme mi olacak Şubat sonunda kara vereceğiz. Mart başı itibari ile bu projede startı vereceğiz."

ÇALIŞMAK İSTİYORUM DİYEN HERKESE DESTEK

Bakan Müezzinoğlu, çalışmak istediğini söyleyen, başta eski mahkumlar olmak üzere helal rızık peşinde koşan herkese yönelik bir çalışma yapıldığını, burada devletin, vergi yükünü karşılamak suretiyle işverene destek olacağını söyledi.

Müezzinoğlu; "Bunun adı Süper İstitihdan Teşvikidir. Birbuçuk milyon istihtama destek vereceğiz. Bunun dışında beşyüz bin iş başı eğitim programımız var. Diyelim ki iş veren üç aylık bir süre sonra işçiyi istihtam etmek isterse, sigorta primleri ve vergilerini biz üsteleneceğiz. Engellilerde ise bu entegrasyonu elli dört ay (4 yıl) biz üsteleneceğiz. Yani net ücreti iş veren sağlarken brütü, biz karşılayacağız" dedi.

EMEKLİYE PROMOSYONDA GERİ ADIM YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Biz emeklilerimiz ile bankalar arasında arabuluculuk yaptık. Bir anlamda da onların avukatlığını üstlendik. Buna göre, yaklaşık onbir buçuk milyon emeklimize; Mart, Nisan ve Mayıs ayında tamamı bitmiş bir şekilde yaklaşık Beş Milyarlık bir rakam ödenecek. Şuana kadar 16 bankayla protokol imzalandı. Bu emeklielrimizin maaş aldığı bankaların yüzde 99,5'ini karşılıyor. Bu durumda promosyonlar ödenecek, geri dönüş yok" diye konuştu.