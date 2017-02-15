ANTALYA AÇIK ARA ÖNDE
Yunanistan ise Türk pazarından kaçan Avrupalı turistleri kendisine çekmeyi başarmıştı. Avrupalı turiste Mısır kapısının açılması Yunanistan'ı da çok yakından ilgilendiriyor. Bölgedeki diğer önemli aktör ise KKTC. Kuzey Kıbrıs bu sene bir turizm atağı başlatma hazırlığında. AB ülkelerinin, 2015 sonunda Mısır'da Rus yolcu uçağının terör saldırısı ile düşmesinin ardından koydukları seyahat engelleri tamamen kalktı. Mısır turizmi şimdi yalnızca Rusya'nın yasağının kalkmasını bekliyor. Diğer yandan Mısır ile henüz bir anlaşmaya uzak olan Rusya'nın bahar ayları başında yeniden bu ülkede bir gözlem yapması bekleniyor. Rus uzmanların Kahire raporunu bakanlığa gönderdiği ve kısa zamanda Kahire-Moskova seferlerinin başlaması için kararın beklendiği belirtiliyor. Tüm bunlara rağmen Ruslar için Antalya'nın birinci tercih olması Türkiye'nin şansını artırıyor.
8 MİLYON BEKLİYORUZ
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran, yurt dışında turizm fuarlarının devam ettiğini Avrupa'da çok aksiyon bulunmadığını söyledi. İtalya, Yunanistan, İspanya, Portekiz gibi Güney Avrupa ülkelerinde erken rezervasyonun yüzde 40'lara ulaştığını anlatan Duran, "Bu sene Rusya'dan 2-2.5 milyon turist beklentimiz var. Antalya'da bu sene 8 milyon turist ile seneyi kapatırız" dedi.
HEDEF 5 MİLYON ARAP TURİST
Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yönelik faaliyet gösteren turizm acentaları, bu ülkelerden Türkiye'ye gelecek turist sayısını arttırmak için harekete geçti. 20 turizm acentasının temsilcisi Cidde Turizm Fuarı'na katılmak için Suudi Arabistan'a gitti. İstanbul Turizm Seyahat Acentaları Derneği Başkan Hasan Bayram, Körfez ülkelerinden yılda 2 ile 2.5 milyon arasında turist ağırlandığına dikkat çekerek, günlük ortalama harcama miktarı 600 doların üzerinde olan Arap turist sayısını bu yıl 5 milyonlar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
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