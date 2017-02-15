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’den 150 milyon lira

Abdi İbrahim’den 150 milyon lira
Türkiye ilaç pazarında kutu ve ciro bazında ilk sırada yer alan Abdi İbrahim, bu yıl 150 milyon lira yatırım yapacak. Şirket, uluslararası satışlara da odaklanarak ciroyu yüzde 36 artışla 2.24 milyar liraya çıkarmayı öngörüyor. Abdi İbrahim Başkanı Nezih Barut, yatırım planları kapsamında İstanbul Esenyurt'ta yeni bir steril enjektabl üretim tesisi bulunduğunu söyledi. İstihdamda da artış kaydedeceklerini belirten Barut, "2017 sonuna kadar 150 istihdam daha oluşturacağız" dedi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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