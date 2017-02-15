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’ye milli teknoloji

’un kurduğu Mükemmeliyet Merkezi, Başbakan tarafından açıldı. Tesis, 5G’de milli teknolojileri geliştirip ihraç edecek.

5G’ye milli teknoloji
Türk Telekom'un araştırma ve geliştirme alanında faaliyet gösteren iştiraki Argela tarafından tasarlanan ve milli 5G teknolojilerinin geliştirmesi amacıyla faaliyet gösterecek olan 5G Mükemmeliyet Merkezi; Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın katıldığı törenle açıldı.

KALDIRAÇ OLACAK
Törende konuşan Başbakan Yıldırım, "Türkiye 'de sadece uygulayıcı değil, 5G teknolojisinin üreticisi olacak. Trafikte hız felaket, bilişimde hız berekettir. Bilişimde gidebildiğiniz kadar hızlı gidin" diye konuştu. Başbakan Yıldırım, açılan merkezin üniversite, özel sektör ve kamu için laboratuvar görevi göreceğini söyledi. Ulaştırma, Bakanı Arslan da "Bu tesis, hem 'un hizmet, ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesini sağlayacak hem de Türkiye'nin gelişmekte olan bu sektörüne çok önemli bir kaldıraç olacak" dedi. Açılışta ilk kez Türkçe konuşan Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany ise "Bu merkez, Türkiye'nin 5G'ye geçişinde ihtiyaç duyacağı teknolojilerin geliştirilmesine ev sahipliği yapacak. Türk Telekom olarak bu amaçla ayrıca, dünya 5G standartlarını belirleyen konsorsiyumlarda aktif görev alarak Türkiye'yi temsil ediyoruz" dedi. Merkez, Türkiye'nin 5G üzerine teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olmasına katkı sağlama amacıyla faaliyet gösterecek. Tesis, 2023 hedeflerine giden yolda, iletişim altyapılarını millileştirecek büyük bir adım olarak nitelendiriliyor.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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