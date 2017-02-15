5G’ye milli teknoloji

Türk Telekom'un araştırma ve geliştirme alanında faaliyet gösteren iştiraki Argela tarafından tasarlanan ve milli 5Gteknolojilerinin geliştirmesi amacıyla faaliyet gösterecek olan 5G Mükemmeliyet Merkezi;Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı AhmetArslan'ın katıldığı törenle açıldı.
KALDIRAÇ OLACAK
Törende konuşan BaşbakanYıldırım, "Türkiye 5G'desadece uygulayıcı değil, 5Gteknolojisinin üreticisi olacak.Trafikte hız felaket, bilişimde hızberekettir. Bilişimde gidebildiğinizkadar hızlı gidin" diye konuştu.Başbakan Yıldırım, açılanmerkezin üniversite, özel sektörve kamu için laboratuvar görevigöreceğini söyledi. Ulaştırma,Bakanı Arslan da "Bu tesis, hemTürk Telekom'un hizmet, ürünve teknolojilerinin geliştirilmesinisağlayacak hem de Türkiye'ningelişmekte olan bu sektörüne çokönemli bir kaldıraç olacak" dedi.Açılışta ilk kez Türkçe konuşanTürk Telekom CEO'su Dr.Paul Doany ise "Bu merkez,Türkiye'nin 5G'ye geçişindeihtiyaç duyacağı teknolojileringeliştirilmesine ev sahipliğiyapacak. Türk Telekom olarakbu amaçla ayrıca, dünya 5Gstandartlarını belirleyenkonsorsiyumlarda aktifgörev alarak Türkiye'yitemsil ediyoruz" dedi. Merkez,Türkiye'nin 5G üzerine teknolojiüreten ve ihraç eden bir ülkeolmasına katkı sağlama amacıylafaaliyet gösterecek. Tesis, 2023hedeflerine giden yolda, iletişimaltyapılarını millileştirecek büyükbir adım olarak nitelendiriliyor.
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