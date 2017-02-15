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250 bin kiye iş

250 bin kişiye iş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına dünyasının desteği her geçen gün artıyor. MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, derneğin üye işletmeler aracılığıyla toplamda 250 bin yeni istihdam oluşturmayı hedeflediğini bildirdi. Olpak, daha güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, "50 bin üye işletmemizin ortalamada 5'er kişi istihdam etmesi kararı aldık" dedi
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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