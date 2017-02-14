Yaşa takılana prim müjdesi

Hükümet, sosyal güvencesi olmayan, geliri düşük 7 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim yükünü hafifletirken, bu haktan yaşatakılan, emekliliği bekleyenler de yararlanacak. Bu kapsamda olanlar 53liralık prim ödeyerek sağlık hizmetialabilecek. GSS'de gelire göre belirlenen 71 lira, 213 lira ve 427 lira olan üç farklı prim uygulaması sona erdi. Vatandaş gelir testine girmeden 53 lira ödeyerek sağlık hizmeti alabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıMehmet Müezzinoğlu, gelir testinde sıkıntılı, müracaatlarda problemli yaklaşık 7 milyon kişi bulunduğunu anımsatarak, "O kitleye diyoruz ki 'artık gelir testini kaldırdık, senin sosyal güvencen yok ise 53 liralık bir ücret ödediğin zaman genel sağlık sigortası kapsamına gireceksin.' Ailece gelir testine girmeden bu parayı ödediğinde her türlü sağlık hizmetini alabilecekler" diye konuştu. Yaşa katılan, emekliliğibekleyenlerin de sağlık hizmeti alamadığını anımsatan Müezzinoğlu, "Bu kapsamdakiler de 53 lira ödeyerek sağlık hizmeti alabilecekler" dedi. Bakan Müezzinoğlu, 53 lirayı ödeyemeyecek durumda olanların da yeşil kartlı olacağını söyleyerek, bu kişilerin gelir testinden sonra primlerini devletin ödeyeceğini söyledi.
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