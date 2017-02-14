Yol Durumu
  1. Tatilcilere % 50 ucuzluk
  2. 6 yıl torun maaşı

Yaşa takılana prim müjdesi

Yaşa takılana prim müjdesi
Hükümet, sosyal güvencesi olmayan, geliri düşük 7 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim yükünü hafifletirken, bu haktan yaşa takılan, emekliliği bekleyenler de yararlanacak. Bu kapsamda olanlar 53 liralık prim ödeyerek sağlık hizmeti alabilecek. GSS'de gelire göre belirlenen 71 lira, 213 lira ve 427 lira olan üç farklı prim uygulaması sona erdi. Vatandaş gelir testine girmeden 53 lira ödeyerek sağlık hizmeti alabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gelir testinde sıkıntılı, müracaatlarda problemli yaklaşık 7 milyon kişi bulunduğunu anımsatarak, "O kitleye diyoruz ki 'artık gelir testini kaldırdık, senin sosyal güvencen yok ise 53 liralık bir ücret ödediğin zaman kapsamına gireceksin.' Ailece gelir testine girmeden bu parayı ödediğinde her türlü sağlık hizmetini alabilecekler" diye konuştu. Yaşa katılan, emekliliği bekleyenlerin de sağlık hizmeti alamadığını anımsatan Müezzinoğlu, "Bu kapsamdakiler de 53 lira ödeyerek sağlık hizmeti alabilecekler" dedi. Bakan Müezzinoğlu, 53 lirayı ödeyemeyecek durumda olanların da yeşil kartlı olacağını söyleyerek, bu kişilerin gelir testinden sonra primlerini devletin ödeyeceğini söyledi.

Hazal ATEŞ
Etiketler:
  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar