Yol Durumu
  1. PTT 2 bin 500 kişi işe alacak
  2. 250 bin KOBİ’ye faizsiz 50 bin TL

fırsat kovalayacak

Varlık fonu fırsat kovalayacak
TÜRKİYE Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, Fon ile sermaye piyasalarını hedeflenen büyüklüğe getirmek için yeni bir oyuncu olarak kamunun elini taşın altına koyduğunu söyledi. Bostan, hedeflerinin yatırım fırsatlarını değerlendirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Fon'un gerçek başarısı devraldığı varlıklara kattığı değer olacak. Eldeki mevcut kaynaklarla hangi yatırımları destekleyeceğiz, hangi sektörün ayağa kalmasına katkıda bulunacağız, istihdama nasıl katkımız olacak, tüm bunlar bizim performansımız olacak. Dünyada, az kaynakla başlayıp, kamudaki varlıkları bir araya getirip, yeni değer oluşturup ciddi büyüyen fonlar var."
Etiketler: ,
  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar