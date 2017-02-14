Varlık fonu fırsat kovalayacak

TÜRKİYE VarlıkFonu YönetimKurulu BaşkanıMehmet Bostan,Fon ile sermayepiyasalarını hedeflenenbüyüklüğe getirmekiçin yeni bir oyuncuolarak kamununelini taşın altınakoyduğunu söyledi.Bostan, hedeflerinin yatırım fırsatlarınıdeğerlendirmek olduğunu belirterek,şunları kaydetti: "Fon'un gerçek başarısıdevraldığı varlıklara kattığı değerolacak. Eldeki mevcut kaynaklarla hangiyatırımları destekleyeceğiz, hangi sektörünayağa kalmasına katkıda bulunacağız,istihdama nasıl katkımız olacak, tümbunlar bizim performansımız olacak.Dünyada, az kaynakla başlayıp, kamudakivarlıkları bir araya getirip, yeni değeroluşturup ciddi büyüyen fonlar var."
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