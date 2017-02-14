Varlık fonu fırsat kovalayacak

TÜRKİYE Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan, Fon ile sermaye piyasalarını hedeflenen büyüklüğe getirmek için yeni bir oyuncu olarak kamunun elini taşın altına koyduğunu söyledi. Bostan, hedeflerinin yatırım fırsatlarını değerlendirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Fon'un gerçek başarısı devraldığı varlıklara kattığı değer olacak. Eldeki mevcut kaynaklarla hangi yatırımları destekleyeceğiz, hangi sektörün ayağa kalmasına katkıda bulunacağız, istihdama nasıl katkımız olacak, tüm bunlar bizim performansımız olacak. Dünyada, az kaynakla başlayıp, kamudaki varlıkları bir araya getirip, yeni değer oluşturup ciddi büyüyen fonlar var."