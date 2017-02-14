Trafiğe mega çözüm için geri sayım

İstanbul trafiğini rahatlatacak, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için teklif veren 7 firmadan 6'sı ön yeterlilik aldı. Yarın 6 firma proje için teknik ve mali tekliflerini sunacak. Tünelde, tek tüpte hem karayolu hemde demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak. Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilkolacak tünelin kullanıma geçmesiyle İncirli'den Söğütlüçeşme'ye raylı hat, Hasdal kavşağından Çamlık kavşağına karayolu olacak.
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