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Trafiğe mega çözüm için geri sayım

Trafiğe mega çözüm için geri sayım
İstanbul trafiğini rahatlatacak, 3 Katlı Büyük Tüneli Projesi'nde etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için teklif veren 7 firmadan 6'sı ön yeterlilik aldı. Yarın 6 firma proje için teknik ve mali tekliflerini sunacak. Tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak. Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak tünelin kullanıma geçmesiyle İncirli'den Söğütlüçeşme'ye raylı hat, Hasdal kavşağından Çamlık kavşağına karayolu olacak.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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