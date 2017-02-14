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cilere % 50 ucuzluk

Tatilcilere % 50 ucuzluk
Türkiye'de iç turizmi canlandırmak ve vatandaşlara avantajlı ödeme imkanlarıyla fırsatı sunmak amacıyla 12 Aralık'ta başlatılan erken rezervasyon kampanyasına talep, 3 ayda 2 milyon 600 bini geçti. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yüzde 45 ila 50 arasında indirim kolaylığı, kredi kartıyla taksitli ödeme imkanı, havayolu uçuşlarında indirim gibi birçok imkan barındıran kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi. İşler, erken rezervasyonda 5 milyon rakamının aşılacağına inandığını belirtti. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da indirim ve 9 taksit imkanının bulunduğu kampanyanın 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini kaydetti
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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