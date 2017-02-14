Tatilcilere % 50 ucuzluk

Türkiye'de iç turizmi canlandırmak ve vatandaşlara avantajlı ödeme imkanlarıyla tatil fırsatı sunmak amacıyla 12 Aralık'ta başlatılan erkenrezervasyon kampanyasına talep, 3 ayda 2 milyon 600 bini geçti. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmetİşler, yüzde 45 ila 50 arasında indirim kolaylığı, kredi kartıyla taksitli ödeme imkanı, havayolu uçuşlarında indirim gibi birçok imkan barındıran kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi. İşler, erken rezervasyonda 5 milyon rakamının aşılacağına inandığını belirtti. TurOperatörleri Platformu Sözcüsü CemPolatoğlu da indirim ve 9 taksit imkanının bulunduğu kampanyanın 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini kaydetti
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