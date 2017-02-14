TANAP projesinin finansmanı tamam

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak ve maliyetinin 8,5 milyar dolar olarak hesaplandığı Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin 2 milyar 150 milyon dolarlık dış finansmanı garantilendi. Proje için, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası'ndan da yaklaşık 1,5 milyar dolarlık finansmanın gelecek dönemde onaylanması bekleniyor.

AA muhabirinin uluslararası finans kurumlarından aldığı bilgilere göre, yüzde 65'i tamamlanan TANAP için üç ayrı finansman onaylandı.

TANAP'a, Dünya Bankası Grubu'nun üyesi olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan toplam 800 milyon dolar finansman anlaşması imzalandı. Söz konusu finansmanın 400 milyon doları ortaklardan biri olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) sağlanırken 400 milyon dolarlık kısmı da projenin en büyük hissedarı konumundaki Güney Gaz Koridoru AŞ'ye (SGC) verildi.

Ayrıca, Çin'in inisiyatifiyle kurulan ve Türkiye'nin de kurucu ortakları arasında bulunduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası'dan (AAYB) da SGC'ye TANAP için 600 milyon dolarlık bir finansman onaylandı.

Yine Dünya Bankası Grubu'nun üyesi olan Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) tarafından SGC'nin diğer finansal kurumlardan temin edeceği kredilere yönelik 750 milyon dolar tutarında garantörlük sağlandı.

TANAP için halihazırda kesinleşen dış finansman miktarı toplamda 2 milyar 150 milyon dolara ulaştı.

AVRUPA YATIRIM BANKASININ FİNANSMANI BOTAŞ'A

Avrupa Yatırım Bankasının (AYB) projeye sağlayacağı 1 milyar avroluk (1 milyar 64 milyon dolar) finansman ise Hazine Müsteşarlığı garantisinde, BOTAŞ'a verilecek.

Bu arada, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD), proje için SGC'ye sağlamayı planladığı finansman miktarı tam olarak netleşmemekle birlikte, 500 milyon dolarlık kredinin onaylanabileceği öngörülüyor.

Her iki banka ile finansmana ilişkin görüşmeler devam ediyor. AYB ve EBRD'nin kredileri de onaylandığında, TANAP'a yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dış finansman daha gelecek.

Böylece, maliyeti 8,5 milyar dolar olarak hesaplanan TANAP'a 3,7 milyar dolar seviyesinde kredi sağlanmış olacak.

YÜZDE 65'İ TAMAMLANDI

Toplam bin 850 kilometre uzunluğunda olacak TANAP'ta, mevcut durumda yüzde 65 fiziki ilerleme sağlandı. Boru hattından ilk gazın 2018'in ortasında Türkiye'ye verilmesi planlanıyor.

TANAP'tan Türkiye'ye ilk aşamada 2 milyar metreküp olarak gelecek doğalgaz miktarı, her yıl 2 milyar metreküp artarak toplamda 6 milyar metreküpe ulaşacak.

Projeden Avrupa'ya ise ilk doğalgaz teslimatının 2020'nin ortasında yapılması hedefleniyor. Böylece, 16 milyar metreküp doğalgaz kapasitesi olan TANAP'ın kapasitesi, Azerbaycan'daki gaz sahalarının gelişimine paralel olarak 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabilecek.

TANAP'ta, SGC'nin yüzde 58, BOTAŞ'ın yüzde 30 ve BP'nin de yüzde 12 hissesi var. SGC'nin ise yüzde 51'i Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı, yüzde 49'u da Azerbaycan milli petrol şirketi SOCAR kontrolünde bulunuyor.