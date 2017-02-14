PTT 2 bin 500 kişi işe alacak

PTT sözleşmeli personel alımını başlattı. Devlet Personel Başkanlığı'nın sitesinden ilan yayınlayan PTT, gişe ve büro görevlisi ile dağıtıcı unvanlı 'idari hizmet sözleşmeli personel' alacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın duyurduğu, "PTT 2 bin 500 personelalacak" açıklamasının ardından, başvuru tarihleri de 13-18 Şubat olarak belirlendi. Adaylar www.ptt.gov.tr ve ik.ptt.gov. tr internet adreslerinden başvurularını yapabilecek. Arslan, İstanbul'da 500 kişinin alım sürecinin başlayacağını, yıl içinde de bu kadroyu 2 bin 500'e tamamlayacaklarını açıklamıştı.
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