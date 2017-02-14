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2 bin 500 kişi işe alacak

PTT 2 bin 500 kişi işe alacak
PTT sözleşmeli personel alımını başlattı. Devlet Personel Başkanlığı'nın sitesinden ilan yayınlayan , gişe ve büro görevlisi ile dağıtıcı unvanlı 'idari hizmet sözleşmeli personel' alacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın duyurduğu, "PTT 2 bin 500 personel alacak" açıklamasının ardından, başvuru tarihleri de 13-18 Şubat olarak belirlendi. Adaylar www.ptt.gov.tr ve ik.ptt.gov. tr internet adreslerinden başvurularını yapabilecek. Arslan, İstanbul'da 500 kişinin alım sürecinin başlayacağını, yıl içinde de bu kadroyu 2 bin 500'e tamamlayacaklarını açıklamıştı.
Etiketler:
  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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