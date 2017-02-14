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Otogaza indirim
Otogazda litrede 4 kuruş indirim bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Benzin ve motorin fiyatlarında 13 Şubat 2017-14 Şubat 2017 tarihleri arasında bir değişiklik beklenmemektedir" denildi. Buna göre ın litresi 3.24 liradan 3.20 liraya düşecek. Fiyatlar illere ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebilir.
Etiketler:
  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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